Tweede Kamerlid Strolenberg (VVD) uit Hoogeveen keert na verkiezingen niet terug

Tweede Kamerlid Mark Strolenberg uit Hoogeveen vertrekt uit de landelijke politiek. De VVD-politicus staat bij de komende landelijke verkiezingen in november niet op de lijst voor de VVD. Dat meldt hij in een verklaring op de website van zijn partij.

Strolenberg stond bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2021 op een 38ste plek. In eerste instantie werd hij niet gekozen, omdat de VVD 34 zetels haalde. Omdat enkele leden uit de VVD-fractie doorschoven naar het kabinet, kwam Strolenberg in september alsnog de Kamer in, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met sociale zaken en werkgelegenheid.

Voor zijn tijd in de Tweede Kamer was Strolenberg actief als VVD-raadslid in Hoogeveen en fractievoorzitter in het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta.

'Kamerlidmaatschap is intensief en in grimmig politiek klimaat'

Volgens Strolenberg was het een 'voorrecht' om Tweede Kamerlid te zijn. "Het is eervol en interessant. Maar ook intensief en in een grimmig politiek klimaat." Verder vond hij het Kamerlidmaatschap 'turbulent', maar kende de periode 'veel mooie momenten'. "Ook kijk ik terug op het realiseren van mooie resultaten voor Drenthe, die bijvoorbeeld zorgen voor behoud van Rijksbanen en een verbetering zijn van de infrastructuur." Daarmee stipt Strolenberg de rol aan die hij had in de lobby om de Johan Willem Frisokazerne in Assen open te houden.

In het bericht op de website vervolgt Strolenberg: "En toch, als ik de balans opmaak, is de conclusie voor mij helder: ik heb besloten me niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode van 4 jaar. Met verkiezingen half november in aantocht, wil ik dan ook alvast mijn vertrek uit Den Haag aankondigen."

Twee Drentse Kamerleden

Wat Strolenberg na zijn tijd in 'het Haagse' gaat doen, is niet bekend. De Hoogevener wil zich inzetten 'om de verbinding tussen mensen onderling en tussen politiek en inwoners te blijven maken. En om mijn regio maatschappelijk van dienst te blijven zijn'.