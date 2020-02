Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Carnaval

Alaaf, het is carnaval! Hou jij wel van een verkleedfeestje, polonaise en een borrel? Kijk dan even hier waar je terecht kan dit weekend!

Drukkerijmuseum

De krokusvakantie zit er al weer bijna op, maar wil je nog wel iets leuks gaan doen met de kinderen, dan kun je naar het drukkerijmuseum in Meppel. Zaterdag is daar een heuse kinderdag, waarbij de kinderen zelf een mooie afdruk mogen maken op één van de persen van meer dan 150 jaar oud. Verder kunnen ze zelf hun naam zetten en afdrukken op een boekenlegger, papier scheppen, papier marmeren en nog veel meer!

Er worden ook demonstraties gegeven van de oude zet- en drukmachines. Er zijn twee speurtochten door het museum met een leuk prijsje achteraf en een gratis glaasje ranja. Toegang voor kinderen is gratis, mits vergezeld door tenminste één betalende volwassene.

E.L.P.E.R.-Revue

De Revue in Elp bestaat 50 jaar, en dat wordt gevierd! Met een mooie voorstelling vol humor, dans en sketches. Maar liefst 15 dames en heren verzorgen het programma met in totaal 22 Drentse sketches en liedjes. Ze hebben zelf met elkaar de liedjes en sketches voorbereid om de uitvoering succesvol te laten verlopen. Op de avonden in Elp, op 22, 28 en 29 februari, is de zaal in Hotel De Koekoekshof open om 18.00 uur. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten zijn ook te reserveren bij Hotel de Koekoekshof.

Hobby Event met Drone Racen

Tijdens het Hobby Event van vrijdag t/m zondag zal er in de TT Expo in Assen de derde editie van het Open Noord Nederlands Kampioenschap Drone Racen georganiseerd worden. Het ONNK maakt net als voorgaande jaar deel uit van het nationale kampioenschap indoor droneracen, waarbij de 40 beste piloten uit binnen en buitenland strijden om de podium plekken en punten voor het nationale klassement.

Drone Racing is een erg snel opkomende luchtsport waarbij de piloten hun drones zo snel mogelijk door een parcours manoeuvreren. De piloten maken gebruik van de camera's op de drones, waarvan ze de beelden in een VR-bril zien, waardoor zij met snelheden van wel 150 km/h door de lucht gieren.

Verdriet van de bevrijding

Het is een wat langer lopende tentoonstelling, maar als de pannen van het dak rammelen door de wind misschien een mooie gelegenheid om onder dak iets te doen: De tentoonstelling 'Het verdriet van de bevrijding' in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De tentoonstelling wijkt door de invalshoek af van vele andere activiteiten rondom 75 jaar bevrijding. Het was voor de kamp- en onderduikoverlevenden zwaar, vertelt Bas Kortholt, onderzoeker van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Op het moment van bevrijding komen natuurlijk ook de berichten binnen van wat er met de familie was gebeurd. Bij de bevrijding hebben veel mensen alleen nog maar hun pak, hun gevangenenpak."

Wollig Landleven fair

Heb je het koud? Ga dan naar de Wollig Landleven fair in de Bonte Wever in Assen op zondag. Hier is werkelijk van alles op het gebied van wol, handwerken, lifestyle homedecoratie en streekproducten. Leer speciale breitechnieken, of beheers de kunst van het wolverven. Speciaal voor kinderen van 6 tot 14 jaar is er op vier momenten een stokjes-weef-workshop, georganiseerd door de Handwerk-Vrijplaats. Er wordt eerst een inspirerend verhaal verteld over diverse wol-ambachten. Na het verhaal weven de kinderen hun eigen stoere armband, met behulp van stokjes en hand gesponnen wol. Deze gaat na afloop uiteraard mee naar huis!

Moonbouncen

Ga eens lekker Moonbouncen! Nee, dit is niet de allernieuwste dansrage, maar een doodserieuze bezigheid bij de radiotelescoop in Dwingeloo. Zondagmiddag zendt de radiotelescoop signalen naar de maan, en vangt de echo tweeënhalve seconde later weer op. Bezoekers zijn hierbij van harte welkom!

Lekker op de bank

Heb je nou gewoon helemaal geen zin om de deur uit te gaan? Geen probleem! Kruip lekker in je joggingbroek op de bank onder een dekentje met een kop dampende thee, en geniet van wat TV Drenthe je te bieden heeft.

Je kan onder meer kijken naar ROEG!, met deze week een speciale aflevering over uilen. Want het is nu de tijd dat de bosuilen, steenuilen en ransuilen roepen. We gaan mee met het inventariseren van oehoe's. We kijken hoe het gaat met de steenuiltje in Balloo en waarom er steeds minder ransuilen zijn. Verder laat boswachter Evert Thomas ons een kerkuil zien en hij doet een bosuil na. En we praten over bijzondere uilen die ooit in Drenthe zijn geweest: de ruigpootuil en de sperweruil.

Wat je ook gaat doen, we wensen je een heel fijn weekend!