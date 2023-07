Qbuzz laat rolstoeler in de kou zitten op transferium Gieten: 'Het is schandalig'

Meindert Withoff uit Groningen heeft gisteravond uren in de kou in zijn rolstoel gewacht op het bustransferium bij Gieten, nadat hij tot twee keer toe was geweigerd in de bus door een buschauffeur van Qbuzz. Dat schrijft RTV Noord.

Withoff woont al ruim 25 jaar in Australië, maar is voor familiebezoek in Nederland. Keer op keer heeft hij problemen met het openbaar vervoer als hij zijn geboorteplaats Stadskanaal bezoekt.

Ook in 2014 had Withoff al een aanvaring met Qbuzz , en gisteravond ging het opnieuw goed mis: "Ik was tot op het bot verkleumd."

Niet welkom in de bus

Het is rond negenen als Withoff in zijn elektrische rolstoel op het bustransferium in Gieten staat. Hij is die avond uit eten geweest met vrienden in de stad Groningen. Na een gezellige avond zetten zij hem op het Hoofdstation in de bus waar zijn reis naar Stadskanaal begint. Daar logeert hij bij zijn moeder. In 2008 werd Withoff getroffen door een herseninfarct, wat hem van zijn rolstoel afhankelijk maakt.

"Op het Hoofdstation waren er geen problemen en kon ik zo de bus in met behulp van de rolstoellift. Om in Stadskanaal te komen, moet ik overstappen op het transferium bij Gieten."

Eenmaal in Gieten aangekomen, wacht Withoff op de bus die hem van het transferium naar Stadskanaal brengt. Maar toen de dienstdoende buschauffeur aan kwam rijden, zou hij maar één boodschap voor Withoff hebben gehad: "U mag niet mee, en er is geen discussie mogelijk."

Rolstoel 'te zwaar'

De reden? Withoffs elektrische rolstoel zou te zwaar zijn voor de rolstoellift van de bus. Onzin, volgens Withoff. "In de vervoerdersvoorwaarden van Qbuzz staat duidelijk geschreven dat een rolstoel, inclusief gebruiker, tot 350 kilogram mag wegen. Mijn rolstoel is maar 136,5 kilogram. Reken mij daar bij op, van ongeveer 100 kilo, dan zit je nog lang niet aan het maximale gewicht."

Toch is de chauffeur onverbiddelijk en blijft Withoff alleen achter op het transferium. In de kou wacht hij vervolgens een uur op de volgende bus. Ondertussen wordt er door zijn vrienden contact opgenomen met de klantenservice van Qbuzz.

Vriendin Francien Geertsema: "De centralist heeft ons toen aan de telefoon beloofd dat de volgende buschauffeur hem wel mee zou nemen."

Toch blijkt niets minder waar. Dezelfde buschauffeur als eerder, die inmiddels zijn ronde heeft afgemaakt, is teruggekeerd. Met nog steeds dezelfde boodschap: Withoff mag niet mee. Als Withoff aan de chauffeur vraagt hoe hij dan thuis moet komen, is het antwoord 'dat het niet zijn verantwoordelijkheid was'.

Tweede keer raak

Ook nu nog kan Withoff woedend worden als hij aan zondagavond terugdenkt: " Dit is me negen jaar geleden ook al overkomen . Ik heb toen uitgebreide excuses gekregen, maar dat is niet genoeg: Qbuzz moet er daadwerkelijk iets mee gaan doen. Toen het in 2014 misging, is mij beloofd dat alle buschauffeurs van Qbuzz geïnstrueerd zouden worden, zodat ze weten wat de regels zijn bij het meenemen van invalide mensen. Dat is duidelijk niet het geval."

Kwalijke zaak

Ook vriendin Geertsema is boos en teleurgesteld: "Ik vind het zo ontzettend kwalijk dat ze een invalide man, in zijn eentje, in de kou hebben laten zitten. Uit nood heb ik maar een taxi voor hem geregeld, wat ook weer extra kosten betekent. Uiteindelijk was Meindert rond twaalven thuis, een vertraging van zo'n drie uur. Het is schandalig."

Keer op keer is het raak voor Withoff met het ov in Nederland, klaagt hij: "Ik heb nog steeds een goede relatie met Groningen en ik kom hier ontzettend graag om te kijken hoe alles eruitziet, maar het reizen haalt toch een groot deel van het plezier weg. Het is altijd maar weer afwachten welke problemen er onderweg optreden met het ov, of het is de vraag of ik überhaupt wordt opgepikt: elke keer is een gok."

Instructies

Withoff hoopt dat na dit incident Qbuzz het probleem eindelijk écht gaat oplossen. "Ik hoop dat ze chauffeurs structureel instructies gaan geven over hoe ze moeten omgaan met invalide mensen, zodat ik weer kan vertrouwen op het openbaar vervoer. En dat gaat niet alleen om mij, maar om alle invalide mensen die problemen hebben met het ov. Ik blijf wachten op een systematische oplossing."

Reactie Qbuzz