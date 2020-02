Michael de Leeuw over Willem II: Zij zijn goed, maar wij zijn vol vertrouwen

"Natuurlijk was het pijnlijk toen mij verteld dat ik niet in aanmerking kwam voor een plek in het eerste, maar ik heb een hele andere route genomen en nu speel ik alsnog op dit niveau en morgenavond tegen Willem II."

Bekijk nu online: Aflevering 29 van FC Emmen Rood Wit TV

De Leeuw heeft veel respect voor de prestaties van zijn oude club dit seizoen. "Ze doen het heel goed, ook tegen de topclubs. Ze hebben veel dreiging en snelheid voorin en een zeer sterke, balvaste spits. Het wordt een heel lastig karwei voor ons. Maar ook wij zijn vol vertrouwen."

Dat vertrouwen, waar De Leeuw het over heeft, is met de week gegroeid sinds het trainingskamp in Spanje. "We zijn heel volwassen gaan spelen sinds de winterstop. Dat deden we al in de thuisduels, maar nu ook in de uitwedstrijden. Ook vorige week, in Sittard, lieten we dat zien. We speelden niet goed, maar hebben wel een directe concurrent op twee punten kunnen houden."

FC Emmen speelt morgenavond om 18.30 uur het thuisduel tegen Willem II. Radio Drenthe Sport doet live verslag van het 24e duel van het seizoen. De uitzending begint direct na het 18.00 uur journaal.

Lees ook: