E.L.P.E.R.-Revue bestaat 50 jaar: Glitter, glans en glamour

Glitter, glans, glamour. Die drie dingen moeten de jubileumshow van de E.L.P.E.R.-Revue extra sjeu geven de komende weken. De revue bestaat 50 jaar, en de toneelgroep, die inmiddels een begrip is geworden in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel, bestaat 75 jaar.

Vanavond, vrijdagavond 28 februari en zaterdagavond 29 februari is het programma FEEST MET E.L.P.E.R. te zien bij Hotel De Koekoekshof in Elp. Vijftien dames en heren verzorgen het programma met in totaal 22 Drentse sketches en liedjes.

Alles zelf

Dit seizoen wordt bijzonder, want het gezelschap enthousiaste amateurspelers voert voor de vijftigste keer de revue op. Al sinds 1970 komt de toneelvereniging met een avondvullende revue. Een show zonder rode draad, maar een voorstelling vol met sketches en liedjes over de actualiteit. Maar vooral herkenbare zaken uit het dagelijks leven, die stuk voor stuk zelf geschreven zijn. Ook de kleding en de decors zijn door de leden zelf ontworpen en uitgewerkt.

Waar gaat het over?

Een paar onderdelen van het programma zijn:

Baanderhoek: Hier bespreken twee oudere dames de dagelijkse onderwerpen die op dat moment veel besproken zijn in de gemeente Midden-Drenthe, in de provincie Drenthe of in Nederland.

Oeps: Een grappig verhaal over een man die voor een vervelende situatie komt te staan op een feest.

Betrapt: Een korte schets met een echtpaar over inbrekers die in de nacht worden bestolen.

Oud en nieuw

Zoals elk jaar zijn er nieuwe sketches, samen met een aantal sketches uit het verleden. In het archief van de club zitten heel veel teksten van revues uit het verleden. Deels worden die elk jaar weer aangepast om te gebruiken voor het volgende optreden.

Voorzitter van de toneelvereniging 'Eendrachtig Leren Praten En Redeneren' (E.L.P.E.R.), Roelof Wolbers, vertelt in onderstaand eigengemaakt filmpje wat de E.L.P.E.R.-Revue zo bijzonder maakt.

De E.L.P.E.R.-Revue komt er weer aan!

Op de avonden in Elp, op 22, 28 en 29 februari, is de zaal in Hotel De Koekoekshof open om 18.00 uur. De voorstelling begint om 20.00 uur. Er is halverwege een korte pauze en na afloop van de revue is er alle gelegenheid om te dansen.