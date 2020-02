Verdachten bedreiging Hollandscheveld zijn mannen van 57 en 49 jaar

Dat laat de politie vanochtend weten. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de politie naar Hollandscheveld kwam na een melding. Er was namelijk een bedreiging met een vuurwapen.

Het tweetal werd aan de Meerboomweg aangehouden na een zoekactie met onder meer een politiehelikopter. Niemand raakte gewond. Het vuurwapen - en ook een mes - werden in beslag genomen.

Verband met eerder incident?

Afgelopen zondag werd er nog geschoten aan de Kerkhoflaan in het dorp. Een dag later meldde de politie dat twee mannen daarvan verdacht werden. Of er een verband is met het incident van gisteravond, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.

