Willem II-trainer Koster: We hebben op elke positie de net iets betere spelers.

Willem II laat niets aan het toeval over richting het duel van vanavond in en tegen Emmen. De Brabantse club reisde gisteren, na de training, al af naar Drenthe en stuurde al eerder twee collega's om de kracht van FC Emmen in thuisduels te analyseren.

Adrie Koster, de trainer van de nummer vijf van de eredivisie, wil in alle rust toeleven naar het duel in de Oude Meerdijk. "We spelen al om half zeven 's avonds. Als je dezelfde dag vertrekt, dan is het allemaal wel heel krap. Op de dag van de wedstrijd staat er een korte wandeling op het programma en we kunnen op tijd de sportmaaltijd nemen voordat we richting het stadion gaan."

'FC Emmen heeft zoveel kwaliteit dat zich opnieuw zal handhaven in de eredivisie'

De trainer van Willem II vertelt tegen het Brabants Dagblad dat hij wel een idee heeft waarom Emmen in eigen huis zo sterk is dit seizoen. "Dat stadion met zijn aparte sfeer is een factor. Het publiek zit kort op het veld en staat er net zo fanatiek achter als bij ons", aldus Koster, die ook onder de indruk is van de kwaliteit van de spelers van FC Emmen. "Ondanks de vele wisselingen in de selectie staat er een heel goed team, een sterk collectief", zegt Koster. "Dat heeft zoveel kwaliteit dat het zich opnieuw zal handhaven in de eredivisie. Emmen weet precies op welke momenten er druk gezet kan worden en op welke momenten het moet terugplooien. Ze doen het eigenlijk zoals wij het ook proberen te doen."

Het Brabants Dagblad noemt Miquel Araujo, Sergio Peña, Michael de Leeuw, Kerim Frei en Michael Heylen als sterkhouders van de Drentse club. Heylen stond afgelopen zomer ook op het lijstje van Willem II, maar de Tilburgse club beschikte (volgens Koster) met Sebastian Holmén echter over een nog betere optie. Dat is volgens de trainer typerend voor de verhouding tussen de beide clubs. "Willem II heeft op elke positie de net iets betere spelers."

FC Emmen - Willem II, het duel tussen de nummers 5 en 13, begint om 18.30 uur. Radio Drenthe Sport doet uiteraard live verslag. De uitzending begint om 18.00 uur.

