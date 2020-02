Trainer en voorzitter per direct weg bij DOS'46

Trainer Pascal Zegwaard en voorzitter Frank Meulenkamp zijn per direct weg bij korfbalvereniging DOS'46 uit Nijeveen. Zegwaard wordt vanavond in de wedstrijd tegen DVO vervangen door oud-speler en oud-assistent Roger Hulzebosch.

Aanleiding zijn evaluatiegesprekken tussen spelers en staf. Daardoor is er binnen de A-selectie een verschil van mening ontstaan. De gesprekken die daarna volgden met de Technische Commissie en het bestuur hebben niet tot een oplossing geleid. Zegwaard had in december overigens z'n contract voor volgend seizoen al verlengd bij de club.

Vertrouwen en plezier verdwenen

"Na enkele gebeurtenissen tijdens de afgelopen weken was bij mij het vertrouwen enorm gedaald en daarmee was ook het plezier en dus de basis voor samenwerking verdwenen", verklaart Zegwaard. Hij won met de Nijeveners vorig seizoen de veldfinale en dit seizoen de Supercup.

Miscommunicatie bestuur

De club laat via een persbericht weten dat het vertrek van Zegwaard niet te maken heeft met het functioneren van de trainer. Maar dat het moeizame proces heeft doorgewerkt binnen de spelersgroep en staf. Uiteindelijk heeft miscommunicatie binnen het bestuur ertoe geleid dat DOS'46 en Zegwaard per direct uit elkaar gaan.

Gedeeld vijfde

Met nog vier wedstrijden te gaan staat DOS'46 op een gedeelde vijfde plaats in de Korfbal League. De top vier speelt de play-offs om het landskampioenschap. De huidige nummer vier is Fortuna uit Delft. Zij hebben twee punten meer dan de Nijeveners.

Zegwaard was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van DOS'46. Meulenkamp was sowieso al van plan om na dit seizoen te stoppen als voorzitter. Hij is in april 2018 aangetreden en was daarvoor al twee jaar penningmeester bij de club.