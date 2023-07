Racket Centrum Meppel zegt tennis vaarwel en is nu grootste padelhal van Nederland

Tennis of padel?

Fervente tennissers die in de winter altijd een balletje sloegen in het Racket Centrum, moeten na de transformatie naar een padelhal op zoek naar een andere plek. "We zijn bezig met een oplossing", zegt Walther de Hart, voorzitter van MLTC. "Ik ben in gesprek met de andere tennisvereniging in Meppel, Tivoli. Die heeft all-weatherbanen waar we misschien in de winter gebruik van kunnen maken. Goed aankleden en gewoon buiten aan de slag, Zoals het vroeger altijd was."