Rechtszaak Thijs Römer: ‘Wat doet een 37-jarige in de app-groep 'Douchen' met jonge tieners?’

"Ik heb daar geen zinnig antwoord op." Dat is het antwoord van Thijs Römer op de vraag van de rechter waarom hij als 37-jarige man en bekende acteur in een appgroep met de naam 'Douchen' zat met twee verliefde fans van 14 en 15 jaar oud.

Römer staat in Assen voor de rechter vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daarnaast zou hij het bezit zijn geweest van kinderporno en zou hij foto's van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd naar drie minderjarige fans uit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant.

In de appgroep 'Douchen' werd gesproken over seksualiteit en masturbatie. "Ik heb hen uitgelegd hoe dat moest", erkende de acteur. Hij zat in die periode (2015-2017) in een scheiding en een lastige periode, zei hij. "Ik kan mij niet heugen dat ik daarvan opgewonden werd. Ik geneer mij kapot. Ik sla mij niet op mijn schouder", zei Römer. Het had volgens hem niets met erotiek te maken.

Grensoverschrijdend

De appgroep was aangemaakt door de twee aangeefsters. Hij werd als derde toegevoegd en liet het maar zo, zei hij. Hij leerde van zijn inmiddels ex-vrouw Katja Schuurman dat je je beter positief op kon stellen naar fans. "Anders ben je snel een arrogante lul", zegt de man. Hij erkende dat hij een grens was overgegaan. "Ik zag dat toen niet, maar nu wel. Het praten over seksualiteit had nooit mogen gebeuren".

De acteur ontkent de uitwisseling van seksueel getinte beelden of filmpjes met de minderjarigen. Ooit kreeg hij een foto van één van hen met blote borsten, maar die wilde hij niet. "Doe maar niet", zou hij toen tegen haar hebben gezegd. Hij ontkent het sturen van dickpics. Römer kan zich slecht letterlijk herinneren wat er is gezegd. "Ik heb hier een jaar lang over na kunnen denken, maar ik weet het niet'.

Ouders