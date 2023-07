'Thijs Römer ook beschuldigd van bezit kinderporno en versturen dickpics'

In de rechtszaak tegen acteur Thijs Römer wordt hem onder meer verweten kinderporno in bezit te hebben en foto's van zijn geslachtsdeel te hebben verstuurd naar drie minderjarige fans uit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant.

Via achteringang naar binnen

De acteur is vandaag voor de rechtbank in Assen verschenen. Hij is erg gespannen, zei hij tegen de rechters. Om confrontatie met belangstellenden te voorkomen kwam de acteur via de achteringang de rechtbank in.