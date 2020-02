DOS'46-trainer Pascal Zegwaard na ontslag: boos, teleurgesteld en verdrietig

Pascal Zegwaard is verdrietig over de manier waarop hij moet vertrekken bij DOS'46 (Rechten: RTV Drenthe)

"Dinsdag was de climax van een reeks gebeurtenissen waardoor de bom barstte." Dat zegt trainer Pascal Zegwaard van korfbalvereniging DOS'46 uit Nijeveen over zijn plotselinge vertrek.

"Ik was eerst vooral boos en teleurgesteld en nu ben ik verdrietig dat ik op zo'n manier moet vertrekken."

'Het ging niet om mijn functioneren, dat is het gekke'

Zegwaard was bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van DOS'46. Vorig seizoen won hij de veldtitel en dit seizoen de Supercup. Met nog vier wedstrijden te gaan heeft de ploeg voor het eerst in jaren weer uitzicht op het spelen van de play-offs om de landstitel.

"Het ging ook niet om mijn functioneren. Dat is het gekke. Er is teveel gebeurd, het is een opeenstapeling van dingen. Ik heb al eerder met m'n hand over m'n hart gestreken. Maar het plezier en het vertrouwen zijn weg", zegt Zegwaard. "Het speelt al sinds januari. Het is een lang verhaal waar ik inhoudelijk niks over wil zeggen. Ik wil niet met modder gooien, ik wil als een gentleman vertrekken."

'Gesprekken werden niet professioneel begeleid'

"Wat ik er wel over kan zeggen is dat er al sinds januari gesprekken zijn die niet op een professionele manier door het bestuur werden begeleid. Dan dreigt er chaos en dat is het geworden." Een deel van de vereniging en spelersgroep heeft nog een poging gedaan om Zegwaard over te halen om terug te keren. Maar die poging kwam te laat.

"Ik ga nu eerst de batterij weer opladen. Deze periode heeft er behoorlijk ingehakt. Ik heb een hele tijd op m'n tenen gelopen. Maar ik heb wel laten zien wat ik op dit niveau kan, dus ik hoop dat er weer wat nieuws komt. Want het korfbalspelletje blijf ik leuk vinden", besluit Zegwaard.

Gedeeld vijfde

Vanavond speelt DOS'46 onder leiding van oud-speler en oud-assistent Roger Hulzebosch tegen DVO uit Bennekom. De Nijeveners staan samen met LDODK op een gedeelde vijfde plaats in de Korfbal Leaugue met twee punten achterstand op de nummer vier: Fortuna uit Delft. De vierde plaats geeft recht op het spelen van de play-offs om het landskampioenschap.

Lees ook: