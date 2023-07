Zo vergaat het onze oude statige gemeentehuizen: het raadhuis van Smilde

Bij de rubriek Zoek Het Uit! van RTV Drenthe kwam de vraag binnen wat er toch is gebeurd met de oude gemeentehuizen die nu alweer ruim 25 jaar een heel ander leven leiden. De redactieleden zijn gelijk de zoektocht naar de sleutels begonnen. De komende zomerweken daarom in deze rubriek aandacht voor voormalige raadhuizen in onze provincie.

Waar één redactielid vorige week beweerde dat het oude gemeentehuis van Rolde misschien wel de mooiste is, is de helft van de redactie van Zoek Het Uit! het niet helemaal met hem eens. Neem bijvoorbeeld Villa Maria op de Smilde. Vanaf 1931 tot en met 1998 was Villa Maria het gemeentehuis van Smilde.

Hotel De Veenhoop

Eerst een stukje geschiedenis over de gemeente Smilde, volgens Historische Vereniging 'De Smilde'. In 1798 begon de gemeente als de gemeente Hijkersmilde-Kloosterveen (niet te verwarren met het Assense Kloosterveen), in 1811 veranderde de naam in Smilde. Smilde was van 1811 tot 1998 een van de 34 Drentse gemeenten. In 1998 ging het in zijn geheel op in de gemeente Middenveld, tegenwoordig Midden-Drenthe geheten.