Mark Strolenberg niet verkiesbaar voor Tweede Kamer: 'Het gaat er hier grimmig aan toe'

Bedreigingen, druk van buitenaf en politici die fanatieker zijn met het maken van filmpjes dan debatteren. De Hoogeveense VVD'er Mark Strolenberg is na twee jaar niet meer verkiesbaar voor de Tweede Kamer en verlaat Den Haag.

Gisteren kondigde Strolenberg zijn vertrek uit de landelijk politiek aan. De Hoogevener is in die korte periode erachter gekomen dat de Tweede Kamer niet zijn werkterrein is. "Het gaat er hier grimmig aan toe. Je merkt hier dat er veel druk ligt op de landelijke politiek, vooral van buitenaf. Dat gaat via de media en social media. Dan krijg je ook bedreigingen."

Promotie valt tegen

Twee jaar geleden kwam Strolenberg in de Tweede Kamer. Als nummer 38 op de kieslijst werd hij net niet rechtstreeks gekozen. Maar doordat verschillende VVD'ers een plek in de regering kregen, kreeg de Hoogevener alsnog een plek in de Kamer. Na achttien jaar actief te zijn geweest als volksvertegenwoordiger, eerst zes jaar voor het waterschap en daarna twaalf jaar in de gemeentepolitiek, was dit een echte promotie.

"Het is een voorrecht om Tweede Kamerlid te zijn, eervol werk. Dit is de eredivisie van de politiek", aldus de VVD'er. Maar na twee jaar concludeert de Drent dat hij hiervoor niet is gemaakt. Nu het kabinet is gevallen, is het voor hem tijd om de balans op te maken. "Ik ben gaan reflecteren en vooruit gaan kijken. Wat wil ik nu eigenlijk, waar ben ik in mijn kracht? Door de val van het kabinet is dit versneld gegaan."

Naast de druk van buitenaf en de bedreigingen, is Strolenberg de manier van politiek voeren in Den Haag niet meegevallen. "Politiek is dat je elkaar probeert te vinden." Maar dat ziet hij Den Haag veel minder dan bij het waterschap of in de gemeenteraad. "Ik merk bij de inhoudelijke debatten dat er weinig interesse is van andere Kamerleden en dat er weinig naar elkaar geluisterd wordt. Er wordt op de man gespeeld. Daarnaast is een groot deel van de aanwezige Kamerleden tijdens de debatten bezig met filmpjes produceren voor social media. Er worden stukken uit je bijdragen geknipt en zo weggezet. Dat is niet de manier van politiek bedrijven die mij ligt."

'Ik wil me blijven inzetten voor de regio'