Varkensboer uit Nieuw-Roden wil uitbreiden, maar stuit op weerstand

Een varkenshouder uit Nieuw-Roden hoopt dat de Raad van State de laatste bezwaren van een drietal buren tegen een uitbreidingsplan van zijn varkenshouderij in het naburige Zevenhuizen van tafel veegt. De boer wil weer weer varkens aan de Dwarshaspel in het dorp houden.

De varkenshouder is al jaren bezig om het oude varkensbedrijf aan de Dwarshaspel te moderniseren, zo bleek afgelopen week tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Hij wil het aantal varkens van 601 naar 3.000 uitbreiden.

Vergunningsprocedure

De boer kreeg in 2013 al toestemming van de toenmalige gemeente Leek voor de bouw van een nieuwe stal. Maar die werd zes jaar geleden door de Raad van State vernietigd wegens een vormfout. Toen moest hij ook de 600 varkens uit de huidige stal verwijderen.

Het gemeentebestuur van Leek (intussen Westerkwartier) startte vervolgens een nieuwe vergunningprocedure op. Daarvoor was ook een zogeheten verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad nodig. Die verleende uiteindelijk de vvgb. Maar een aantal buren van de veehouderij in Zevenhuizen zette tijdens de rechtszaak tegen de nieuwe vergunning grote kanttekeningen bij die vvgb. Volgens hen heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad op het verkeerde been gezet door die niet juist te voor te lichten over de milieugevolgen van de uitbreiding.

Welbewust

Om die reden zou de gemeenteraad op verkeerde gronden de vvgb hebben afgegeven. Volgens de woordvoerder van de tegenstanders zou de gemeenteraad zich wel twee keer bedenken als die in 2017 had geweten welke impact de uitbreiding naar 3.000 varkens op het milieu en omgeving teweeg brengt. Volgens de gemeentewoordvoerder van Westerkwartier wist en weet de gemeenteraad dat en is er welbewust ingestemd met het uitbreidingsplan.

Ook rechter en staatsraad Erik van Heijningen leek moeite met het betoog van de tegenstanders te hebben. "De gemeenteraad heeft toch in ruime meerderheid voor gestemd. Er is toch ook nog in de raad over gediscussieerd."

Administratief foutje

Verder vinden de omwonenden dat de vergunning wederom om formele redenen van tafel moet. Volgens hen is de varkenshouderij in 2003 bewust door de gemeenteraad van Leek 'weg bestemd' en kan die niet via een omweg weer gelegaliseerd worden. Volgens de gemeentewoordvoerder is er ooit een administratief foutje gemaakt door in het bestemmingsplan van 2003 geen IV-vinkje (intensieve veehouderij) bij het bedrijf aan de Dwarshaspel te zetten, terwijl daar al sinds 1977 een varkenshouderij zat.

De gemeente wil niet dat de varkenshouder de dupe mag worden van die administratieve fout. Volgens de tegenstanders had het weg bestemmen in 2003 alles te maken met het tegenhouden van de naar eigen zeggen 'roze invasie' in Noord-Nederland. Sommige varkens- en pluimveehouders uit Midden- en Zuid-Nederland kochten rond de eeuwwisseling kleine veehouderijen in het Noorden op om daar te kunnen uitbreiden.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.