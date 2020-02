Schrijver boek Wintertriathlon Assen deed 19 keer mee: 'Stoppen was geen keuze'

Maar liefst zeventien keer nam hij deel aan de Wintertriathlon in Assen, daarnaast deed hij twee keer mee aan de korte versie en zesmaal deed hij mee met het veteranenkampioenschap. Maar voor Harm Kuper was dat hij samen met zijn zoons de succesvolste familie is geweest tijdens alle Wintertriathlons, de reden om er een boek over te schrijven.

Naast dat Kuper zelf jaren meedeed won zijn zoon Arjen Kuper driemaal de Wintertriathlon en pakte daarnaast nog drie podiumplaatsen. Ook zijn andere zoon Ubbo werd twee keer juniorenkampioen.

Kuper deed in totaal drie jaar over het schrijven van het boek. Vandaag om half drie wordt Kupers boek over de Wintertriathlon in Deurze gepresenteerd.

Het archief

De Wintertriathlon werd gehouden van 1984 tot en met 2015. En om goed zicht te krijgen op de Wintertriathlon sprak Kuper met bestuurder Rieks Poelman. Poelman gaf Kuper inzicht in het gehele archief van de Wintertriathlon.

"Er zijn 32 wedstrijden geweest en van elke wedstrijd heb ik tien pagina's geschreven", zegt Kuper. "Ik heb vooral de krantenartikelen die erover verschenen overgeschreven." Ook vult Kuper de pagina's met foto's. "Daarnaast komt de hele uitslagenlijst van de wedstrijd erbij te staan."

"Ik merk nu ook dat ik wel wat dingen heb gemist in de jaren, omdat ik zelf meedeed, want elke wedstrijd had wel zijn eigen verhaal." Ook van zijn zoons heeft hij wel wat gemist. "Maar het is nooit een keuze geweest om te stoppen met de Wintertriathlon." De keuze om te minderen kwam nadat Kuper zelf last van zijn knie kreeg. "Toen deed ik niet meer mee met de lange versie, maar rende ik de korte triathlon."

Een lekke band

Ook staan er in het boek persoonlijke verhalen. "Ja, ik had ooit supersnelle wielen gekocht en daar moesten latex banden omheen. Kwam ik er ineens vlak voor de start achter dat er een lek was. Het repareren kostte me twintig minuten en ik eindigde uiteindelijk zes minuten achter de winnaar. Dat was de enige keer dat ik een lekke band heb gehad."

Ook wist Kuper volgens eigen zeggen een keer bijna van zijn zoon te winnen. "Ik had een kapot bracket en heb dat met secondelijm gerepareerd, maar dat bleef plakken. Zo kon ik niet schakelen en eindigde ik vlak achter mijn zoon. Anders... was ik misschien wel sneller geweest." Jaren later kwam bij Kuper pas het besef dat hij het niet kunnen schakelen kon repareren in twintig seconden en dan was hij mogelijk misschien sneller geweest dan zijn zoon. "Maar dat is 'wat als' en mijn zoon zegt terecht dat je je materiaal voor mekaar moet hebben."

Maar wat maakte de Wintertriathlon nou zo leuk voor Kuper? "De combinatie van hardlopen, fietsen en schaatsen ligt ons in de familie goed. De gewone triathlon met zwemmen ligt ons veel minder."

Kuper heeft zelf niet alle Wintertriathlons van Assen meegedaan. "Ik kwam er in 1985 pas achter dat er een jaar eerder al een gehouden was. Toen heb ik me ingeschreven." Ook de laatste jaren is Kuper niet meer aanwezig geweest. "Nu ik een boek geschreven heb, vind ik dat wel jammer. Had er misschien nog mooie verhalen over kunnen maken."

Het boek

De presentatie van het boek wordt gedaan door speaker Harm Noor. Harm Kuper overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek aan bestuurder Rieks Poelman. "Hij was jarenlang bij de Wintertriathlon betrokken en onderdeel van een van de beste organisaties van Wintertriathlons. Zelf ben ik ook in Geleen, Utrecht en Amsterdam geweest, maar daar was minder belangstelling en in Assen was het beter."