Stenen rapen op vliegveld Hoogeveen: 'Anders schade aan vliegtuigen'

Het rapen van de stenen is een belangrijke taak. Tijdens de aanleg van de nieuwe drainage onder het vliegveld, zijn allerlei stenen uit de grond naar boven gekomen. En dat is gevaarlijk, zegt voorzitter Jur Stavast: "Door de turbulentie van de propellers kunnen de stenen omhoog komen en dat zou schade kunnen geven aan de vliegtuigen." Ook liggen er stenen met scherpe randen die de banden van vliegtuigen kunnen beschadigen.

Nieuw drainagesysteem

Het vliegveld heeft sinds een paar maanden een nieuw drainagesysteem, omdat het oude systeem niet goed werkte. "Dat was echt een probleem. In 2017 hebben we een heel nat najaar gehad en hebben we de baan moeten sluiten, omdat het te gevaarlijk was. Water geeft heel veel weerstand en het kan dan zijn dat een vliegtuig over de kop gaat", aldus Stavast.

Alle vrijwilligers vulden hun emmers en leegden die zo nu dan op een aanhanger achter een trekker. Regen en wind maakte niet uit. "Dit zijn mensen met een hart voor het vliegveld. Ze vliegen zelf ook ook veel en willen graag een goede en veilige baan."

Meer vliegtuigen naar Hoogeveen

Met de nieuwe drainage hoopt het vliegveld dat er meer vliegtuigen naar Hoogeveen komen, vertelt havenmeester Freek Dijkstra. "We hebben nu zo'n 16.000 vliegbewegingen per jaar. We hopen dat er meer deze kant op komen, uit de hoeken van Nederland waar ze straks niet meer kunnen vliegen." Dijkstra bedoelt bijvoorbeeld de sportvliegtuigen die bij Vliegveld Lelystad steeds meer klem komen te zitten. "Hoe meer, hoe beter. We hopen dat dit een florerend vliegveld wordt. Beter dan het nu is."

Als alle stenen weg zijn, wordt het veld nog wat aangepakt. "Nog een keer uitvlakken en walsen. Dan nog wat inzaaien en dan zijn we er klaar voor", lacht Dijkstra.