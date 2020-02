Wulf, The Vices en De Pauperband naar Bevrijdingsfestival Drenthe

Singer-songwriter Wulf scoorde de afgelopen jaren hits met 'All Things Under The Sun' en 'Mind Made up'. Ook zong hij mee op het liedje 'Summer On You' van Lucas & Steve. The Vices is een Nederlandse rockband die vorige maand nog op Eurosonic/Noorderslag stond.

Van Drentse bodem

De Pauperband, de band van theatervoorstelling Het Pauperparadijs, opent het festival. De band speelt de muziek uit het theaterspektakel Het Pauperparadijs en mag dat doen op het hoofdpodium van het bevrijdingsfestival. Mary Confurious uit Hoogeveen bracht vorige week haar eerste officiële singel 'Light Lies' uit. Zij speelt op 5 mei op het SENA Performers Stage, een podium voor talent uit het Noorden.

Eerder werd al bekend dat dj-duo Lucas & Steve optreedt in Assen. De dj's zijn dit jaar twee van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Met een helikopter van Defensie vliegen die artiesten naar verschillende bevrijdingsfestivals door heel Nederland.

De organisatie verwacht binnenkort nog meer namen bekend te maken. De editie van het festival van dit jaar is bijzonder, omdat het precies 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.

Lees ook: