Gevaarlijke, onbewaakte overweg bij Nieuw-Amsterdam nog altijd in gebruik

Voor de zomer van 2022 moest alles klaar zijn: de nieuwe weg naar een verderop gelegen bewaakte overweg. De onbewaakte overweg voor de deur van de familie Kuper bij Holsloot zou dan verdwenen zijn. Maar de gevaarlijke overweg ligt er nog steeds en wordt ook gewoon gebruikt. Want de nieuwe weg is nog niet klaar.

Voortvarend werd er te werk gegaan: spoorbeheerder ProRail kocht een stuk grond van Staatsbosbeheer, de bomen werden gekapt en het begin van de werkzaamheden is achter de rug. Maar de aanleg van de weg ligt nu al meer dan een jaar stil. Nadat er asbest gevonden werd, ging de sanering ervan niet goed en moest het werk over. Inmiddels is het terrein schoon en werd groen licht gegeven voor aanleg van de weg.

Conflict

Maar dat gebeurt niet. ProRail heeft een conflict met de aannemer die de weg aanlegt. Die wil volgens ProRail meerkosten in rekening brengen. ProRail wil niet zeggen om hoeveel het gaat en of er ook meerwerk is.

Aannemer Hop Civiel uit Assen zegt telefonisch niet van een conflict te weten en geen meerkosten in rekening te brengen. Volgens de aannemer is er deze week alleen een gesprek over de afgesloten asbestcontrole en het weer opstarten van de werkzaamheden.