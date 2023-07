Defensie neemt voor tweede keer tanks mee naar Litouwen

Nederland beschikte ooit over bijna 1.000 tanks. De laatsten hiervan werden in 2011 wegbezuinigd. Tankbestuurders kregen andere functies en de wapenvoertuigen werden verkocht. Sinds 2016 maakt de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte onderdeel uit van de Eerste Duitse Pantserdivisie waardoor er gebruik kan worden gemaakt van gedeelde tanks zodat militairen toch kunnen blijven oefenen met de wapensystemen. Nederland leaset als het ware deze tanks. De laatste maanden wordt er in de Tweede Kamer weer gesproken over de aanschaf van eigen tanks en een Nederlands tankbataljon binnen de Nederlands-Duitse samenwerking. Het is nog onduidelijk of deze suggesties door de val van het kabinet verder worden onderzocht.