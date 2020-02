Kroon op het werk: uitwerpselen van otter gevonden Zeijen

Elke zaterdag komen tien tot veertien mensen naar de rand van het dorp om de ochtend in de natuur door te brengen. Vandaag zijn de vrijwilligers bomen aan het kappen om de houtwal uit te dunnen, omdat die te ver over het land buigen. Daarna zullen ze nieuwe bomen planten om meer diversiteit te krijgen. Maar ze doen nog een stuk meer. "Ons werk is afhankelijk van het seizoen", vertelt voorzitter Henk Boxma van de stichting. "De ene keer is het uitbaggeren van vennetjes, dan weer maaiwerk en nu is het zaagseizoen."

Super voor de natuur

Dat de vrijwilligers wellicht indirect hebben meegeholpen bij de komst van de otter naar Zeijen, is voor Boxma de kroon op hun werk. "Het is heel leuk dat het uiteindelijk iets oplevert als je zo fanatiek bezig bent in een gebied."

Ook vrijwilliger Henk Veenstra is blij. "Daar doe je het ook een beetje voor. Dat diersoorten die er niet meer zijn en nu weer terugkomen, is een stukje waardering van het werk." Al moest Veenstra wel even slikken. Hij beheert het water en dus ook de vissen in Zeijerwiek. "De otter neemt natuurlijk wel wat vissen weg. Voor de vissen is het minder, maar voor de natuur is het super!"

Onderzoek

De otter zelf is niet gespot, maar de uitwerpselen van het dier zijn op verschillende plekken in het gebied te vinden. Een zoogdierenvereniging heeft monsters genomen van de poepresten en doet onderzoek. De vraag is nu of er één otter op bezoek kwam of dat er meerdere zijn.