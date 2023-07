Op zoek naar verloren graven op joodse begraafplaats in Veenhuizen

Eén grafzerk staat er overeind op de joodse begraafplaats van Veenhuizen, maar er liggen waarschijnlijk veel meer mensen begraven. Landschapsbeheer Drenthe laat nu onderzoek uitvoeren om erachter te komen hoeveel graven er daadwerkelijk zijn.

Graven op een joodse begraafplaats is niet mogelijk vanwege de eeuwige grafrust die er geldt. Een specialistisch bedrijf doet daarom onderzoek met een grondradar, om de graven op die manier toch op te sporen.

Bovengronds onderzoek

Data-analist Silke Ceulemans van het bedrijf Medusa duwt een kar vol meetapparatuur over de begraafplaats. Heen en weer, in zo recht mogelijke lijnen, gaat ze het hele terrein af. Op een scherm verschijnen tijdens het voortduwen zwarte en witte blokjes. Ontstaat er een soort 'u-patroon', dan zit er een verstoring in de bodem.

"We zijn op zoek naar plekken waar veel van dit soort verstoringen zijn.", vertelt Ceulemans. "Dat kunnen boomwortels zijn, maar ook een graf. De plek waar vroeger gegraven is gaan we hopelijk kunnen zien. Zo maken we een soort kaart van de ondergrond."

'Bomen vormen dak'

Landschapsbeheer Drenthe heeft de meetresultaten nodig voor het uitvoeren van onderhoud aan de begraafplaats. De bramenstruiken die het terrein overwoekerden zijn al weggehaald, maar er staan nog wel veel bomen die er niet thuishoren. Op joodse begraafplaatsen horen namelijk geen bomen te staan.

"Joodse priesters mogen zich niet onder hetzelfde dak bevinden als overledenen, tenzij het gaat om hun eigen familieleden", legt Eduard Huisman van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap uit. Doden zijn volgens hem onrein en priesters mogen zich niet verontreinigen. Bomen met overhangende takken vormen als het ware een dak en mogen dus niet boven een graf hangen.

Waar liggen de graven?

De bomen in Veenhuizen zijn daar waarschijnlijk beland doordat hun zaden er door de wind of door vogels naartoe zijn gebracht. Landschapsbeheer Drenthe is nu van plan om de bomen die boven graven staan te snoeïen of weg te halen. Alleen is het dan wel van belang dat bekend is waar die graven precies liggen.

Daar mag volgens Huisman niet te eenvoudig over worden gedacht. Bomen zijn volgens hem erg belangrijk in het joodse geloof. "Je hebt alleen soms regels die met elkaar in conflict zijn. Daarom vragen we in dat soort situaties om advies bij een rabbijn."

Geschiedenis vertellen

Behalve voor onderhoud wil Landschapsbeheer Drenthe de gegevens van het grondonderzoek gebruiken om de afgelegen begraafplaats uit de anonimiteit halen. Het terrein ligt aan het einde van een doodlopende weg, ver buiten de bebouwde kom.

Nu Veenhuizen als een van de Koloniën van Weldadigheid is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed, is er ook meer aandacht voor de geschiedenis van de joodse paupers. Bedelaars en landlopers uit het westen werden naar de strafkolonie gebracht om er verplicht te werken. Daar waren ook joden bij.