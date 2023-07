Trainer Fred Grim wordt ook technisch manager bij FC Emmen

Algemeen directeur Rinse Bleeker: "We zijn blij dat we de functie van technisch manager na het vertrek van Mike Willems zo snel weer hebben ingevuld. Je ziet deze combinatie vaker in het voetbal en we zijn ervan overtuigd dat Fred deze gecombineerde functie goed zal uitvoeren. De lijntjes worden zo nog korter tussen de eerste selectie en de scouting. We zijn overigens tevreden over het huidige scoutingsapparaat, dus dat blijft onveranderd."