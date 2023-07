Politie neemt verkeersbordendief zijn verzameling af

De politie in Klazienaveen deed vandaag een opmerkelijkste vondst. Zij trof bij iemand thuis meerdere straatnaam- en verkeersborden aan en heeft deze in beslag genomen.

De gemeente is eigenaar van de platen en heeft vanwege het vervangen ervan een schadepost van 2.500 euro. "Het staat misschien leuk om dit soort borden in je schuur of keet te hebben, maar het is gewoon strafbaar gezien de borden van diefstal afkomstig zijn", schrijft de politie op Facebook.