Drie verdachten aangehouden voor mishandeling in Meppel

Rond kwart over drie die nacht kreeg de politie een melding van een mishandeling. Toen agenten arriveerden, waren de daders al gevlogen. Maar na onderzoek lukte het agenten gisteren drie verdachten aan te houden. Zij worden verdacht van openbare geweldpleging. Na een vierde verdachte is de politie nog op zoek. De politie houdt er rekening mee dat er tegen het hoofd is geschopt, maar zegt ook nog niet zeker te weten of dat echt het geval is geweest.