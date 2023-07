Grote brand in loods in De Punt

In De Punt staat een grote loods met stro in lichterlaaie. Door de brand ten oosten van de A28 komt er veel rook vrij.

De Veiligheidsregio Drenthe vraagt iedereen uit het gebied te blijven. Ook wordt geadviseerd ramen, deuren en ventilatie te sluiten als de rook wordt geroken. Voor het gebied dat in de rook zit, wordt een NL-Alert verzonden. Bij de veiligheidsregio komen meldingen binnen dat de brand in Zuidlaren goed te ruiken is.