OM eist 240 uur werkstraf tegen acteur Thijs Römer voor online seksueel misbruik jonge fans

De 44-jarige acteur Thijs Römer heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan online seksueel misbruik van drie minderjarige fans, kinderporno en dwang. Het OM eist hiervoor een taakstraf van 240 uur en een celstraf van 90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet Römer zich laten behandelen, vindt het OM.

Volgens het OM verleidde de acteur jonge meiden van 14 en 15 jaar tot het sturen van naaktfoto's en -films, of tot seksuele handelingen met zichzelf. Daarnaast stuurde hij op zijn beurt onverhoeds foto's van zijn ontbloot geslachtsdeel (dwang).

Fans werden online seksueel lastiggevallen

Door ontboezemingen van een (nu) 21-jarige vrouw uit Noord-Drenthe op internet kwam deze zaak aan het licht. De vrouw vertelde dat zij in de periode van 2015 tot en met 2017 door de acteur online seksueel werd lastiggevallen. Als hevig verliefde tiener en fan zocht zij via sociale media contact met haar idool. Haar berichten werden beantwoord.

"Ik was 14, Thijs, 14 jaar oud toen je mij vroeg om naaktfoto's en of ik al masturbeerde", huilde de jonge vrouw tijdens haar spreekrecht in de zittingszaal. Ze vroeg de acteur haar aan te kijken en dat deed hij. Voor een figurantenrol in de serie Moordvrouw moest zij naaktfoto's van zichzelf opsturen. Als ze dat niet deed werd ze een paar dagen door hem genegeerd.

Meerdere aangiftes

Begin vorig jaar deed de Drentse aangifte tegen Römer. Daarop volgden nog twee aangiftes van jonge vrouwen uit Friesland en Noord-Brabant. De officier van justitie vindt in de telefoons van de aangeefsters voldoende bewijzen dat wat zij vertellen daadwerkelijk is gebeurd. Hij vindt naast het verleiden van minderjarigen tot het plegen van ontucht ook het bezit van kinderporno bewezen.

De verklaringen van de aangeefster zijn volgens de aanklager bovendien ondersteund door andere (meerderjarige) vrouwen. Die vertelden over dezelfde handelswijze van de acteur. De acteur ontkent het uitwisselen van naaktbeelden. Hij ontkent ook het sturen van zogenoemde dickpics naar deze aangeefsters. Hij gaf tijdens de rechtszitting wel toe dat hij over de grens ging door online met minderjarigen te praten over seks.

'Römer liet slachtoffers speciaal voelen'

Römer ging volgens de officier van justitie niet alleen actief om met zijn (jonge) fans, maar gaf hen ook het gevoel speciaal te zijn. Hij gaf zijn privé-nummer met de woorden dat dat niet mocht worden gedeeld. Hij bouwde vertrouwen op en was op de hoogte van hun vaak problematische thuissituatie. Hij was diegene die in de app de gesprekken snel omboog tot seksgesprekken, zei de aanklager.

De acteur had niet alleen als twintig jaar oudere man overwicht op de meisjes, maar oefende ook druk op hen uit door hen te negeren als hij de gevraagde naaktfoto's niet kreeg. Dit was een hel voor de meisjes, die zo snakten naar zijn aandacht. De officier van justitie hekelde het feit dat de acteur geheugenproblemen had wanneer het ging over de minderjarigheid van zijn fans. Alleen de seksuele uitspattingen met de meerderjarige fans wist hij zich nog goed te herinneren.

Geen naaktbeelden gevonden

De naaktbeelden zijn niet gevonden, maar dat is volgens het OM niet echt een probleem. Ze zijn expliciet beschreven, niet alleen door de aangeefsters, maar ook door andere fans die hiermee te maken hebben gehad. In zijn strafeis wordt geen rekening gehouden met de media-aandacht. Hij is daar (deels) zelf debet aan, zei de aanklager. Hij had kunnen weten dat de berichten vroeg of laat aan het licht zouden komen.

De reactie van Römer op de openbaring van de aangeefster uit Drenthe op sociale media is bovendien ook niet prijzenswaardig, zei de officier van justitie. Hij deed dit in zijn twitterberichten af als smaad en laster en overwoog een tegenaangifte. Wel is in de voorgestelde straf rekening gehouden met het tijdsverloop en wat elders in Nederland als straf is opgelegd voor vergelijkbare zaken.

'Van zijn voetstuk gevallen'