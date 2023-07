Miljoen voor verbouwing Het Podium Hoogeveen: ‘Willen het poppodium van Drenthe worden’

De gemeente Hoogeveen wil ruim één miljoen euro investeren in de verbouwing van Het Podium. Een grotere zaal moet ervoor zorgen dat er straks 400 bezoekers terecht kunnen in het gebouw. Daarmee hoopt het bestuur 'het poppodium van Drenthe' te worden.

Eerder was al bekend dat Het Podium 350.000 euro kreeg vanuit het Regiostedenfonds voor de verbouwing. De totale kosten komen uit op ongeveer 1,4 miljoen euro.

Het college stelt daarnaast voor om de jaarlijkse subsidie te verhogen. Dat is nu 150.000 euro per jaar, maar daar komt mogelijk nog eens 90.000 euro bovenop. De organisatie hoopt met dat bedrag verder te kunnen professionaliseren. Het investeren van één miljoen euro en de verhoging van de subsidie moet nog wel langs de raad voor goedkeuring.

Meer inkomsten

Met een grotere zaal hoopt het bestuur nog meer bands en artiesten naar Hoogeveen te halen. "In Drenthe hebben we niet veel grote concertzalen waar bekende bands terecht kunnen. Het komt daarom weleens voor dat ze onze provincie overslaan. Dat gat willen we vullen", liet directeur-bestuurder Pieter-Bas Rebers vorig jaar weten.

Rond de 400 bezoekers is vaak het minimale aantal waarvoor artiesten willen spelen liet Rebers eerder al weten. De organisatie hoopt met de verruiming van de zaal dus meer bezoekers te kunnen ontvangen. De kosten voor de programmering zijn ook gestegen. Met meer bezoekers zijn die kosten beter te dekken denkt de organisatie.

Niet meer van deze tijd

Het Podium kampt al langer met huisvestingsproblemen en voldoet, volgens het bestuur, niet aan de eisen van een professioneel poppodium. De indeling van ruimtes moet anders, apparatuur is aan vervanging toe en de inrichting mag vernieuwd worden.

Dat ziet het college van Hoogeveen ook. "Door nú te investeren in ons Podium met een zaal voor een kleine 400 bezoekers worden we hét poppodium tussen Zwolle en Groningen. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om het culturele aanbod naar een hoger niveau te tillen en een belangrijke regionale rol te vervullen."