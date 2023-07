Kousenmeisje verhuist naar definitieve plek in Emmen

Het Kousenmeisje is een beeld van Pieter Starreveld. Het beeld stond tussen 1968 en 1998 voor de Danlonfabriek aan de Kapitein Nemostraat. Na dertig jaar verdween het beeld na sluiting van de kousenfabriek. Met het werk verbeeldde kunstenaar Starreveld de honderden vrouwen die jarenlang in de kousenfabriek werkten.

Zoektocht

Oud-Danlonwerknemer Geert de Jong maakte er zijn missie van om het beeld terug te vinden. Toen hij een boek wilde schrijven over de fabriek, was hij voornemens voor het hoofdstuk over kunst foto's maken van het beeld. Daardoor ontdekte hij dat het beeld verdwenen was.

Een intensieve zoektocht volgde, die eindigde in een tuin in het Gelderse Vorden. Net op tijd, want het huis stond te koop. "Ik had al het gevoel dat het eigenlijk wel goed uitkwam dat iemand uit Emmen een claim legde op dat beeld, want dan waren ze er van af", zei De Jong een half jaar geleden tegen RTV Drenthe. De gemeente Emmen kreeg het beeld in bruikleen, voor onbepaalde tijd.