Vierde overwinning op rij voor Sudosa dames

Een goede reeks voor Sudosa. Al was het spel vandaag niet van het niveau dat zij kunnen halen spreekt Sudosa-trainer Mark Afman: "Vandaag was geen goede wedstrijd. Een vijfde set had misschien meer recht gedaan aan de wedstrijd. Bij 2-3 had Donitas nog een punt gehad maar we hebben wel terecht gewonnen."

Een vervelend moment was het door de enkel gaan van Liz Otten. Aan het net landde de speelster op de voet van een tegenstander. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd voortgezet.

Vertrouwen groeit

"Wie weet waar we hadden gestaan als we eerder in het seizoen wat meer geluk hadden gehad" vertelt Afman. "Het hele seizoen spelen we al vrij goed. Dan moet het een beetje mee zitten. Dat zat het eerst duidelijk niet. Nu we een paar wedstrijden op rij winnen zie je dat het vertrouwen groeit en dat we tot meer in staat zijn."

Op bezoek bij koploper VoCASA

Over twee week neemt Sudosa-Desto het in de volgende competitieronde op tegen de koploper uit de topdivisie: VoCASA. Door de goede reeks is Afman benieuwd hoe zijn ploeg het doet tegen dit team: "We hebben niets te verliezen. De afgelopen wedstrijden moest je winnen. We kunnen nu vrijuit spelen en volle bak erin vliegen. In de thuiswedstrijd deden we de eerste twee sets goed mee dus ik ben zeer benieuwd of we een vuist kunnen maken."