De strijd om de beste dronepiloot van Noord-Nederland barst los in Assen

Vier drones stijgen na het startsignaal op. Voor hun eigen veiligheid zitten de dronepiloten achter een net. Ze hebben een Virtual Realitybril op en voor hen voelt het even alsof zij zelf door de hal vliegen. De drone moet verschillende obstakels passeren. Wie het meest consistent is en in de snelste tijd het parcours heeft afgelegd, wint.

Met snelheden van boven de 100 kilometer per uur vliegen de drones over het parcours. Dat er een net tussen de piloten en de drones zit, blijkt erg verstandig. Hier en daar schiet een piloot uit en vliegt zijn of haar drone in het net. Ook het dak is een populair doelwit.

Super spannend

"Je bent het hele weekend aan het klooien en spelen met de leukste hobby die er is", vertelt Walter Kort van CTN Racing. Hij is met een heel team vanuit verschillende delen van Nederland naar Assen gekomen. "Het is gewoon super spannend om dit te doen." Hij pakt alle mogelijkheden aan om te trainen. Zo traint hij af en toe buiten, maar hij bezoekt ook indoorplekken. Vandaag gaat hij strijden om een goede plek. Het wordt lastig, maar hij heeft goede hoop. "Er zijn hele snelle gasten hier. Maar de top tien, daar zitten we sowieso bij!"

De Duitse Marvin Bode uit Hannover is voor dit evenement naar Assen gekomen. Een drone besturen is leuk, dus waarom zou hij niet deze kant op komen, vroeg hij zichzelf af. "Als je een drone bestuurt met een VR-bril lijkt het net alsof je er zelf in zit. Hij vergelijkt het een beetje als de kick die je krijgt als je een snelle auto of motor bestuurt. Maar de drone heeft een groot voordeel: "Het doet geen zeer als je valt."

Generale repetitie

In oktober is er op het TT Circuit in Assen een World Cup Drone Racen en daarvoor wordt nu ook hard getraind, vertelt Tim Spijker, voorzitter Stichting DronEvent. "Het hartstikke leuk dat de dronepiloten nu al kunnen kijken op welk niveau ze zitten. Het is een soort van generale repetitie daarvoor."

Vandaag zijn de kwalificaties. Morgen strijden de zestien beste deelnemers om de titel beste dronepiloot van Noord-Nederland.