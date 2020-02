E&O heeft finale om promotie ineens weer in eigen hand

Na de bekernederlaag tegen LIONS 2, afgelopen donderdag, leek het seizoen voor E&O over en uit. De formatie uit Emmen was de laatste weken immers de weg al kwijtgeraakt in de eredivisie en leek uitgeschakeld in de strijd om promotie naar de BENE-League, maar niets is minder waar. E&O staat na de 20e speelronde, vanavond, ineens weer op plek 2.

De mannen van Freek Gielen wonnen zelf met 31-26 bij Hercules en kregen later op de avond heerlijk nieuws uit Heesch, omdat daar concurrent Hellas niet verder kwam dan 30-30 tegen DOS'80. De nederlaag van een andere concurrent om de tweede plek, BFC, was wel verwacht. De formatie uit Beek verloor van koploper Quintus, die niet meer te achterhalen is en dus als reguliere kampioen van de eredivisie al zeker is van de finale, waarin Quintus in een best of five tegen de nummer 2 gaat uitmaken welke ploeg promoveert. De verliezer heeft dan nog een herkansing tegen de nummer voorlaatst van de BENE-League in een best of three.

Voor E&O waren Dennis Vesters en Calvin van de Scheer vanavond flink op schot. Beide spelers maakten tien goals.

Door die resultaten staat E&O op doelsaldo op plek 2. De Emmenaren hebben +68. Hellas volgt op plek 3, met +50 en op plek 4 staat BFC met +22.

Programma komende twee zaterdagen:

zaterdag 1 maart:

Volendam 2 - E&O

Hellas - Tachos

Havas - BFC

zaterdag 8 maart

E&O - Aalsmeer 2

Hellas - Tachos

BFC - Hercules







