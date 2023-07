Zestien bemanningsleden brandend schip Ameland opgevangen op Groningen Airport Eelde

Zestien bemanningsleden van een schip dat boven Ameland in brand staat zijn vannacht met twee helikopters vervoerd naar Groningen Airport Eelde.

Van daaruit zijn ze met ambulances overgebracht naar het Martiniziekenhuis en het UMCG in Groningen.

De bemanningsleden hadden last van ademhalingsproblemen door de rook, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe. Op Eelde is ook een ambulancebus ingezet. Die is bedoeld om slachtoffers op locatie te kunnen behandelen.