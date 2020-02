Michael de Leeuw: Een mooie of lelijke goal maakt mij niet uit

Het was zonder twijfel ook zijn mooiste goal in dienst van de Drentse club, al boeit De Leeuw dat weinig. "Een mooie of lelijke goal maakt mij niet zoveel uit. Het gaat er mij om of ie van belang is. En dat was deze zeker. Hij viel op een ideaal moment. En daarna kwam de goal van Luka Adzic er nog overheen. Binnen twee minuten hadden we de domper van de gelijkmaker omgezet in een marge van twee treffers."

Na de aansluitingstreffer van Willem II schoot Sergio Peña FC Emmen in veilige haven, waardoor de Drentse club haar achtste thuiszege van het seizoen behaalde. Verrassend? Nee, vond Hilal Ben Moussa. "Op papier is het bijzonder, maar ik vind het niet gek dat we thuis winnen. Sterker nog, ik had het gevoel dat we ook moesten winnen. Wij zijn thuis enorm sterk, hebben geweldige aanvallers en verdedigend staat het goed."

Het gaat echt niet vanzelf, maar we gaan als de brandweer. Michael de Leeuw, aanvoerder en topscorer van FC Emmen

Net als zijn trainer vind ook De Leeuw dat Emmen niet alleen naar boven mag kijken op de ranglijst. Ook plek 16, de plek die aan het einde van de rit nacompetitievoetbal betekent, is nog niet uit zicht. "We moeten met een schuin oog naar beneden kijken en we mogen met een schuin oog naar boven kijken. Het gat is zeven punten en Zwolle komt nog in actie zondag. We zijn nog lang niet klaar en zijn ook gewoon nog niet veilig. Maar eigenlijk willen we doorstoten. We spelen op dit moment met vleugels. Er is plezier, iedereen gaat mee en nee, het gaat echt niet vanzelf, maar we gaan als de brandweer."

