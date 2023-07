Mick Jagger is 80 en fan uit Meppel viert mee: 'Grootste frontman ooit van beste band op aarde'

En zo kan Tadema nog wel even doorgaan over zijn spullen. "Ik heb hier ook een leuk item. Ze treden al 60 jaar op en ik heb hier een horloge van 60 jaar The Rolling Stones. Van 1962 tot en met 2022 staat hierop." Of: "Dit is ook wel even grappig om te zien. Dit is de setlist van Ronnie Wood (gitarist van de band, red.). Deze komt dan uit Detroit. Daar ben ik ook geweest, in 2021." Of: "Deze is ook erg leuk, een bobblehead van Mick Jagger." Hij laat hem even bewegen. "Ja, kan je toch zien dat hij 80 is, hahaha."