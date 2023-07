Vijf jaar cel voor aanrijden man op scootmobiel in Emmen

Voor poging tot doodslag op een man in een scootmobiel in februari 2022 in Emmen, zware mishandeling, diefstal en brandstichting is een 28-jarige man uit Assen veroordeeld tot vijf jaar cel. Tegen hem was een celstraf van vier jaar geëist.

De rechtszaak tegen de man diende al in maart dit jaar, maar de rechtbank wilde eerst nog enkele getuigen horen om tot een uitspraak te kunnen komen.

De gehandicapte man in de scootmobiel werd van achteren in volle vaart door een auto geschept. De Assenaar reed bewust het fietspad op om de scootmobiel te raken. Hij sleepte het voertuig enkele meters mee en de gehandicapte man in zijn mobiel sloeg over de kop. Zonder zich te bekommeren om het slachtoffer reed de Assenaar door.

In coma

Het slachtoffer lag veertig dagen in het ziekenhuis, waarvan een deel in coma. Hij heeft littekens in zijn gezicht en een plaat in zijn knie aan het ongeval overgehouden. Door de klap verloor de Assenaar een kentekenplaat van zijn auto. De wagen werd later uitgebrand teruggevonden.

Opsporing Verzocht

Een tijdlang tastten de agenten in het duister. Na een uitzending over het ongeval in Emmen in het programma Opsporing Verzocht kwamen er tips binnen over de Assenaar. De twintiger is ook verantwoordelijk voor een zware mishandeling in november 2021 in Coevorden. Tijdens een verjaardagsfeest sloeg hij een ander een verbrijzeld oog.

Ernstige zaak

De man heeft een gewelddadig karakter en een fors strafblad. Hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis en een gebrekkige gewetensontwikkeling. Hij is daardoor in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De Assenaar werkte tijdens het onderzoek nergens aan mee. De voorgestelde straf vindt de rechter geen recht doen aan de ernst van de zaak.

Bijna 30.000 euro