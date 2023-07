Dierenorganisaties hebben aangifte tegen betrokkenen doden wolf gedaan

Duidelijkheid

"Het feit dat de burgemeester zijn verhaal diverse keren heeft veranderd of aangepast, maakt zijn hele verhaal over de besluitvorming die resulteerde in de executie van de wolf ongeloofwaardig", zegt Alex Romijn van dierenrechtenorganisatie Bite Back.

Volgens Erwin Vermeulen van Animal Rights is er aangifte gedaan tegen voormalig VVD-statenlid Johan Moes, omdat hij als eerste gebeld is door de schapenhouder. Ze willen met de aangifte tegen hem duidelijkheid hebben over wat er die ochtend gebeurd is. "Hij was de hele tijd aanwezig."