'Bouw extra unit WZA moet genoeg zijn om spoedeisende hulp Hoogeveen en Stadskanaal op te vangen'

"We bouwen dit voornamelijk voor de dagbehandeling. Denk daarbij aan mensen die chemotherapie krijgen. Wij kunnen straks twaalf patiënten per keer kwijt. Daarnaast hebben we ruimte voor zestien extra bedden. Met het verplaatsen van patiëntgroepen naar deze tijdelijke unit maken we ruimte vrij in het ziekenhuis, zodat we daar de spoedpatiënten kunnen opvangen die straks in Hoogeveen en Stadskanaal niet meer terechtkunnen", zegt Suzanne Kruizinga van de raad van bestuur van het WZA.

Toename patiënten

Kruizinga verwacht dat er door de sluiting van de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal er zo'n tweeduizend extra patiënten naar Assen komen. Begin januari is de afdeling in Stadskanaal al gesloten, op 6 april wordt de SEH in Hoogeveen opgeheven.

In oktober 2018 plaatste het WZA ook al een mobiele verloskamer, omdat de afdelingen verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal werden gesloten. In mei 2019 bleek dat er toch te weinig geboortes waren, waardoor de unit in Assen weer werd opgeheven. Bang dat de inschatting voor de extra patiënten nu ook te rooskleurig is, is het WZA niet. "We vangen nu de patiënten op die in Stadskanaal en Hoogeveen niet terechtkunnen, maar we zitten ook met een eigen verbouwing van het nieuwe Ouder- en Kindcentrum. Het komt nu allemaal bij elkaar en daarom is deze extra capaciteit van harte welkom. We hebben nu bedacht dat deze extra unit twee jaar blijft staan. Mocht nu blijken dat we de extra ruimte dan nog steeds nodig hebben, kan het gebouw prima blijven staan. En mochten we de ruimte niet nodig hebben, doeken we die weer op."

Voor de sluiting van de spoedeisende hulp in Hoogeveen is het gebouw in Assen klaar.