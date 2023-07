Emmenaar de cel in voor neersteken buurvrouw om drank

Een 25-jarige man uit Emmen is voor poging tot doodslag op zijn buurvrouw veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man stak de vrouw in haar woning meermalen met een mes. Hij wilde drank van haar.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Ook de extra lange proeftijd van vijf jaar komt overeen met de eis. In die tijd moet de man zich laten behandelen en begeleiden. De Emmenaar was flink onder invloed van drank toen hij de vrouw aanviel.

Niet genoeg

Hij was begin februari eerder die avond aan de deur geweest. Hij wilde toen ook al alcohol. De vrouw gaf hem drank uit haar kast. Dit bleek niet genoeg. Even later stond hij weer bij haar aan de deur. Deze keer stiefelde hij zelf naar de kast en haalde daar drank uit.

Schreeuwde om hulp

Hij dronk wat en viel toen de vrouw aan met een mes. Ze werd meermalen gestoken en schreeuwde om hulp. Haar vriend hielp haar van haar aanvaller af. Die werd naar buiten gewerkt en later door de politie aangehouden. De man woonde enkele deuren verder.

Doorgesneden zenuw

De vrouw liep onder meer een diep snijwond op aan haar kaak. Een zenuw was doorgesneden, waardoor ze met een deels verlamd gezicht verder moet leven. Ze had ook een hersenschudding, zo bleek in het ziekenhuis.

Onheilsdag

Dit had volgens de rechter dodelijk kunnen aflopen. Dat de vrouw dit heeft overleefd heeft ze aan haar eigen verweer en het ingrijpen van haar vriend te danken. Door de littekens en de verlamming zal ze haar verdere leven worden herinnerd aan die onheilsdag, zei de rechter.

Volledig aan te rekenen