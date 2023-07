Stokoude reuzenzwerfkei krijgt ereplek in Nooitgedacht: 'Geologisch erfstuk'

De enorme zwerfkei die vorig jaar in Nooitgedacht werd gevonden is verplaatst. De twee miljard jaar oude steen krijgt een ereplekje in de pas aangelegde beleeftuin van het dorp.

De zwerfkei werd vorig jaar oktober ontdekt bij het uitgraven van grond voor de nieuwbouw van een woning. Het rotsblok was te zwaar om direct te verplaatsen en dus bleef het liggen waar de kraanmachinist de kei op dat moment had neergelegd. De woning is inmiddels bijna af en de kei ligt precies op de beoogde oprit van het huis.

Steentje bijdragen

De gemeente Aa en Hunze sprak met de Buurtvereniging Nooitgedacht af dat de grote steen een mooie plek zou krijgen in het dorp. Leden van de buurtvereniging mochten kiezen op welke plaats de kei zou moeten komen te liggen.

"Er is overweldigend gekozen voor een plek in de beleeftuin", vertelt Jaap Gorter, voorzitter van de buurtvereniging. "We hopen dat mensen hun steentje bijdragen door hun verhalen over de wijk op een steen te schrijven en die bij de kei neerleggen. Dit is een nieuwe wijk en alles wat de sociale cohesie kan bevorderen is welkom."

Grote klus

Het was nog wel een flinke klus om de zwerfkei in de beleeftuin te krijgen. Er moest een kraanwagen aan te pas komen om de zesduizend kilogram zware steen op te tillen. Met behulp van een trekker met kiepwagen ging de kei enkele honderden meters op reis naar zijn definitieve plaats.