Cupleidster Vormeer stopt met schaatsen

Vormeer zat in het Zweedse Lulea mee in een vroege ontsnapping van dertien rijdsters, maar rugklachten weerhielden haar ervan om de wedstrijd uit te rijden. "Het gaat goed of het gaat slecht en vandaag was het helaas een slechte dag voor de rug," liet Vormeer zichtbaar emotioneel voor de camera van de NOS weten. "Dan heb ik totaal geen kracht en daar baal ik ontzettend van."

Op naar Schotland

Voor Vormeer is het nu tijd voor andere dingen in het leven. "Ik heb twee weken terug de knoop doorgehakt. Ik ga met Elma naar Schotland", liet ze bij Schaatsen.nl optekenen. Elma de Vries, ook uit Meppel, stopte twee jaar geleden al. "Ik voelde me nog goed genoeg om door te gaan. Maar nu is het tijd voor nieuwe dingen. Vanwege de veranderde thuissituatie heb ik ook die keuze, dat zijn leuke dingen en daar kijk ik naar uit."

Volgend weekend staat nog wel de finale van de KPN Marathon Cup in Leeuwarden op het programma. Daar verdedigt Vormeer een voorsprong van 26 punten, een nagenoeg onoverbrugbaar gat.