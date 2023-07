Midden-Drenthe gaat testen met thuisbezorgen paspoorten

Om mensen een tochtje naar het gemeentehuis te besparen, bekijkt Midden-Drenthe of het mogelijk is om in de toekomst paspoorten en identiteitskaarten te bezorgen. Mogelijk wordt er gestart met een proefperiode van een jaar om erachter te komen hoeveel inwoners van de gemeente gebruik willen maken van de service.

"De mogelijkheid om reisdocumenten aan huis of op een ander adres in ontvangst te nemen, is een manier om de dienstverlening te verbeteren. Zeker in een gemeente die zo groot is als wij zijn", meldt Midden-Drenthe, in oppervlakte de grootste gemeente van Drenthe. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort moeten mensen nog gewoon naar het gemeentehuis, maar een tweede ritje naar Beilen om het document op te halen is niet meer nodig, als de plannen doorgaan.

Weinig interesse

In Midden-Drenthe worden jaarlijks ongeveer 3.000 reisdocumenten aangevraagd. "Uit navraag bij een paar andere gemeenten blijkt dat de interesse bij inwoners voor het bezorgen van reisdocumenten niet heel hoog is. Inwoners moeten zelf thuis zijn op het afgesproken tijdstip om het reisdocument in ontvangst te nemen."

Een proefperiode moet duidelijkheid geven hoeveel Midden-Drenten ongeveer gebruik gaan maken van de service en hoe hoog de kosten voor de gemeente zullen zijn. Mocht Midden-Drenthe kiezen voor het doorberekenen van een deel van de kosten, gaat worden gekeken of bepaalde groepen hiervan vrijgesteld kunnen worden.

Kosten

Na de zomerstop laten de politieke partijen hun licht schijnen over de opties. De extra service gaat de gemeente hoe dan ook geld kosten, hoeveel is dus vooraf niet te zeggen. Het aantal mensen dat gebruik wil maken van de bezorging hangt ook af van het tarief dat de gemeente rekent. Bij hogere bezorgkosten zijn mensen minder geneigd gebruik te maken van het aanbod, zo heeft Midden-Drenthe te horen gekregen van andere gemeenten.

Aan het thuisbezorgen van reisdocumenten zitten strenge eisen. Een ingehuurd bedrijf haalt het document op, stopt het in een kluis en brengt het op afspraak naar de ontvanger, die zich ter plekke moet identificeren. Gemeenten mogen maximaal 16,72 euro aan inwoners vragen voor het bezorgen. Andere opties die in Midden-Drenthe op tafel liggen zijn om bezorging helemaal gratis te maken of een tarief van 5 of 7,50 euro in te voeren.