MSC zonder vechtlust naar zeperd bij JOS

MSC is in het uitduel tegen JOS Watergraafsmeer opnieuw tegen een zeperd aangelopen. De Meppelers verloren met 6-0. In de stand van de hoofdklasse A blijft MSC 14e met 11 punten uit 18 wedstrijden.

Na zeven competitienederlagen op rij zit het MSC uit Meppel de laatste tijd niet mee. Na de mededeling dat de zondagtak stopt met prestatievoetbal is de vechtlust weg en is het voor spelers en begeleiding moeilijk op te laden voor de resterende wedstrijden. Het duel tegen JOS Watergraafsmeer gaf de ploeg echter nieuw perspectief. "In de thuiswedstrijd tegen JOS hebben we onze laatste overwinning behaald, dus ondanks dat deze ploeg tweede staat in de stand hadden we de hoop dat we vandaag ergens aanspraak op konden maken," liet trainer Berry Zandink weten.

Eergevoel aanspreken

Deze hoop was snel vervlogen. Door een fout in de opbouw bij MSC kon JOS er snel uit komen en de 1-0 binnen schieten. Een minuut later viel ook de 2-0 binnen. Vlak voor rust kwam de thuisploeg zelfs op een 3-0 voorsprong. "Het zijn steeds identieke momenten die ons de kop kosten," aldus Zandink.

"Na de rust spelen we de eerste tien minuten niet onaardig, maar eerlijk gezegd hebben we toen ook maar één kans gecreëerd," vervolgt Zandink zijn verhaal. "Het is moeilijk om je voor zo'n wedstrijd op te laden. De situatie is natuurlijk wel anders dan anders. Je probeert het eergevoel van de jongens aan te spreken, maar het harde werken ontbreekt. Dat is een repeterend patroon."

Na de rust blijven de goals van JOS gemakkelijk komen en uiteindelijk fluit de scheidsrechter bij een stand van 6-0 af.

Opladen voor derby

Volgende week staat voor MSC de derby tegen stadsgenoot Alcides op het programma. Beide ploegen staan met 11 punten onderaan in de hoofdklasse A. "De derby brengt altijd een ander gevoel mee. Hopelijk kunnen de jongens zich daar nog eens goed voor opladen."