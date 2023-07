Belgische Destiny viert vakantie bij gezin in Emmen: 'Ze komt thuis en dat is heerlijk'

"Altijd als ik kom gaan we iets drinken of een ijsje eten", vult Destiny aan. "Dan gaan we naar huis en dan springt Teun de hond de hele tijd op mij."

Inmiddels heeft Kina een nieuwe man: Dick. Tegen hem heeft ze direct gezegd dat ze een vakantiekind heeft die elk jaar langs komt. Tussen die twee klikt het. En ook is ze gek op hond Teun waar ze graag mee speelt. "Ze past. Ze komt en is weer thuis bij ons. Dat is heerlijk", meent Dijkstra.

Structuur en toekomstperspectief

Naar een vakantiegezin toegaan is niet alleen goed voor een fijne vakantie, meent Bert van der Tuuk van de Drentse afdeling van Europa Kinderhulp. "Wij bieden kinderen een perspectief op de toekomst. Het zijn vaak kinderen die twee dingen missen: structuur in het leven en een perspectief voor de toekomst. Dit proberen wij de kinderen ook te geven. Dat ze zien dat er meer is." Zo noemt hij bijvoorbeeld wat kinderen voor later kunnen worden. "Kinderen zien bijvoorbeeld dat je niet een uitkering hoeft aan te vragen, maar dat je ook aan het werk kan."

Tijdens de coronaperiode daalde het aantal vakantiegezinnen in Nederland van 1.000 naar 200. Inmiddels zijn er weer zo'n 400 gezinnen die zich hebben opgegeven om een kind voor een bepaalde periode tijdens de vakantie in huis te nemen. In Drenthe zijn er nu 30 gezinnen.