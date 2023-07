Niek Wind volgt Jan Zwiers op als wethouder in Hoogeveen

Niek Wind (33) wordt de nieuwe wethouder namens Gemeentebelangen in Hoogeveen. Hij volgt hiermee Jan Zwiers op, die burgemeester is geworden van Midden-Drenthe.

Wind was tussen 2018 en 2022 wethouder namens Gemeentebelangen in de gemeente Borger-Odoorn. Daar was hij verantwoordelijk voor onder meer de portefeuilles sport en financiën. Na de gemeenteraadsverkiezingen belandde Gemeentebelangen Borger-Odoorn in de oppositie. Wind was sindsdien fractievoorzitter van de partij.

Blij en dankbaar

"Ik zit nog steeds in de gemeenteraad en tussendoor ben ik enkele jaren wethouder geweest. Dat is me heel goed bevallen en daarom ben ik blij dat Gemeentebelangen mij voorgedragen heeft om deze functie in Hoogeveen te vervullen", reageert Wind. "Ik voel me echt betrokken bij de samenleving, bij de Drentse cultuur en ik vind het dankbaar werk als ik mijn steentje kan bijdragen aan het behouden van een goede samenleving."

Wind is sinds 2010 actief voor Gemeentebelangen. Bij zijn aantreden dat jaar was hij het jongste raadslid van Drenthe. In 2013 was hij de jongste lijststrekker van de provincie.

Benoeming