Rode kaart leidt nederlaag Alcides in

Alcides heeft op het veld van SJC uit Noordwijk een 4-0 nederlaag geleden. Een rode kaart voor verdediger Bart Takens leidde de nederlaag voor Meppelers in. Met 11 punten uit 19 wedstrijden is de ploeg van trainer Wilko Niemer de nieuwe hekkensluiter in de hoofdklasse A.

In de eerste helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. SJC staat vierde in de stand, maar de Drentse bezoekers wisten goed stand te houden. Na een kleine veertig minuten spelen ging verdediger Bart Takens echter de fout in bij een corner voor SJC. Hij kreeg een rode kaart voor vast houden en de scheidsrechter legde de bal op de stip. Het was doelman Xander Jager die een achterstand wist te voorkomen.

Niet veel later viel alsnog de 1-0 binnen en uit een tweede strafschop maakte SJC voor rust ook de 2-0. Ondanks een gewijzigde opstelling kwam Alcides er in de tweede helft niet meer aan te pas en in de zoektocht naar de aansluitingstreffers kregen de bezoekers nog twee doelpunten om de oren.

Breekpunt

"De rode kaart voor Takens was een breekpunt in de wedstrijd. Tot dat moment was er niks aan de hand," aldus Wilko Niemer. "Daarna komt er onrust in de ploeg en ligt ineens de 1-0 in het net. De strafschop werd gegeven door dom vasthouden door een van onze jongens en na die 2-0 weet je dat de wedstrijd gespeeld is."

Door de nederlaag is Alcides nu de nieuwe hekkensluiter van de hoofdklasse A. De ploeg heeft 11 punten uit 19 wedstrijden. VOC is voor het eerst gepasseerd.