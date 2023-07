Grootste band ter wereld naar grootste transportfestival van Europa in Assen

Ruim vier meter hoog is het gevaarte: de grootste band ter wereld. Bezoekers van het Truckstar Festival in Assen kunnen hem komend weekend bewonderen op het TT Circuit. En Wilma van de Werken, bracht hem vanuit het Belgische Zeebrugge naar de provinciehoofdstad.

"Hij staat nog stabiel op de trailer. Het is best even een ding om de band hier te krijgen, maar met de nodige ervaring wil dat wel", zegt Van de Werken. Ze is geen onbekende trucker - deed zelfs al mee aan het tv-programma Meiden die rijden - en draait haar hand niet om voor bijzonder vervoer. "Dit is wel bijzonder. Ik moest de nodige omwegen nemen om hier te komen, want ik rij toch met 4,5 meter hoogte. Je kunt dan niet overal onder door."