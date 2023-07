Opblaashal Zuidwolde afgebroken, in najaar is nieuwe sporthal klaar voor gebruik

"De nieuwe sporthal in Zuidwolde wordt eind oktober in gebruik genomen. Het gaat om beperkt gebruik van de sporthal, alleen voor de scholen en sportverenigingen die nu gebruik maken van de tijdelijke opblaashal", meldt de gemeente De Wolden. "Er mag nog geen publiek in de hal. Dat kan pas na oplevering van het Huus voor Sport en Cultuur in januari 2024."