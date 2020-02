Hoogeveen vergeet te scoren in Velsen

vv Hoogeveen was in de uitwedstrijd tegen RKVV Velsen de bovenliggende partij, maar doordat de ploeg van Nico Haak vergat te scoren kwam de blauwe formatie niet verder dan een 0-0 gelijkspel. In de stand van de hoofdklasse A blijven de Drenten wel derde met 32 punten uit 17 wedstrijden.

De wind speelde ook in Velsen een belangrijk rol. "De wind stond pal op de kop van het veld," aldus Nico Haak. "Wij kozen ervoor om eerst tegen de wind in te spelen omdat wij veel over de grond doen. Met de wind in de rug hadden we dan de druk verder kunnen opvoeren."

De nummer drie van de stand, Hoogeveen, was ook zichtbaar de betere partij. Toch hield middenmoter Velsen stand. Volgens Haak was dat echter vooral aan zijn eigen ploeg te wijten. "We creëerden ontzettend veel kansen, maar het spelletje gaat toch om doelpunten maken, en dat zijn we vergeten te doen."

Mohamed afwezig

Hoogeveen moest het ook doen zonder de herstelde Shakki Mohamed, die in de bekerwedstrijd tegen Rolder Boys zijn rentree maakte. "Shakki had niet gedacht dit seizoen nog weer aan te kunnen sluiten bij de ploeg en had voor dit weekend een uitje gepland met vrienden. Natuurlijk gunnen we hem dat. Wij vinden het al lang mooi dat hij voor onze ploeg wil spelen. Hij brengt snelheid in de ploeg, iets wat we na het vertrek van Jearl Margaritha missen. Vanaf volgende week kunnen we daar hopelijk weer de vruchten van plukken."

Door het gelijkspel mag Hoogeveen één punt bijschrijven. Daarmee komt het totaal op 32 punten. Hoogeveen staat daarmee nog altijd derde. Deze plek deelt de ploeg wel met RKAVV en SJC. Hollandia is met 37 punten nog altijd koploper.