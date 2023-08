1K Z1E J3-bankjes in Emmen nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan

Praten met elkaar

De bankjes moeten vooral uitnodigen om te praten over moeilijke gedachten. "Overal hebben mensen te maken met suïcidale gedachten. Ook hier in Emmen. Hiermee geven we een signaal af die er mogen zijn. Dat het leven soms heel moeilijk is en dat je er over mag praten."

De bankjes zijn vooral symbolisch, want de zitjes zullen waarschijnlijk niet direct leiden tot minder zelfdodingen. "Maar we maken het wel bespreekbaar", legt Moorrees-Eichert uit. "En maken duidelijk dat je hulp mag vragen. Of dat je bijvoorbeeld met een vriendin langs zo'n bankje loopt, even gaat zitten en de tekst leest. Dat kan een opening zijn om aan iemand te vragen hoe het echt met hem of haar gaat."